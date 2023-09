Mind Erling Haaland, mind pedig Harry Kane jól kezdték az idei szezont, azonban ha az európai összesített tabellát nézzük, bizony a Stuttgart támadója mindkettőjüknél több gólban vett részt idén.



A szőke norvég hat bajnokin 8 gólt szerzett, illetve adott egy gólpasszt a BL-ben, míg Kane hét góllal és három gólpasszal áll a listán.

Serhou Guirassy azonban mindenkit meglepett azzal, hogy öt bajnoki meccsen már 10 gólnál jár. A guineai válogatott támadó emellett három gólpasszt is kiosztott, így 13 közreműködésével könnyedén felülmúlja a már említett sztárokat.

Serhou Guirassy (27) has 10 goals in 5 Bundesliga games! Top start to the season for him. pic.twitter.com/Apb3xoBzNN