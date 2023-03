Oscar Gloukh januárban szerződött a Maccabi Tel Avivtól a Red Bull Salzburghoz.



A 18 éves játékos most elmondta, akkoriban a Barcelona is érdeklődött iránta, ami érthető módon felvillanyozta.

„Nagyon izgatott voltam, amikor meghallottam, hogy a Barcelona is érdeklődik. Engem akartak, de végül késtek a licittel és mire léptek volna, már véglegesítettük a salzburgi átigazolást.”



„Végül úgy gondolom, jó döntést hoztunk, amikor a Salzburgot választottuk a Barca helyett. Ez a fejlődésem szempontjából egy logikusabb lépés.”

A 18 éves izraeli válogatott eddig öt találkozón kapott szerepet az osztrákoknál, szerződése 2027-ig köti Salzburgba.

