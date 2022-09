A L’Equipe francia lap szellőztette meg azt az információt Mbappé szerződésével kapcsolatban, hogy az csupán 2024-ig szól, a következő év opcionális.

Természetesen a találgatások elindultak, sokan úgy gondolták, ez annak a jele, hogy a fiatal támadó kiutat keresett egy esetleges Real Madridhoz igazolás reményében.

A spanyol Marca szerint azonban a Real Madrid abszolút elvesztette érdeklődését a csatár iránt, mivel fizetési igénye olyan hatalmasat növekedett, amit a királyiak nem tartanak észszerűnek.

| Real Madrid are not thinking about Kylian Mbappe, they do not pay attention to the latest news. @marca