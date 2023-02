Alejandro Grimaldo nyáron elhagyhatja a Benficát, mivel lejár a szerződése, a hosszabbításról pedig egyelőre nem sikerült megállapodniuk.



A 27 éves hátvéd 2009-ben került a La Masiára, ahol a B-csapat kapitánya volt. Innen igazolta le őt a portugál klub, akiknél hét szezont töltött.

A Football Insider információi szerint Barca-nevelés ide vagy oda, a Real Madrid érdeklődést mutat a védőért, aki Mendy mellé érkezhetne a balszárnyra.

A játékosért azonban a királyiak mellett több klub is érdeklődik, például a Newcastle, a Wolves vagy a Juventus.

FI SOURCES!



- Newcastle and Wolves have joined Real Madrid and Leeds in the hunt to sign Benfica’s Alejandro Grimaldo in the summer.



- Grimaldo will be available for free at the end of the season.