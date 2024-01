Lionel Messi megnyerte a trófeagyűjteményéből hiányzó egyetlen darabot, ami viszont talán a legfontosabb volt számára.

Azzal, hogy megnyerte a 2022-es katari világbajnokságot Argentínával, ezzel teljesítette a futballt, megnyert minden lehetséges trófeát, így minden idők egyik, ha nem a legnagyobb futballistájává vált.

Amikor Messi megnyerte a világbajnokságot, még a Paris Saint-Germain játékosa volt, akik ahelyett, hogy tiszteletadással fogadták volna játékosukat, a francia klub inkább nem tett semmiféle gesztust az argentin irányába.

Sok szó esett arról, hogy miért nem tette ezt meg a PSG, sokak szerint amiatt, mert Argentína legyőzte Franciaországot a döntőben, vagy mert csapattársa, Kylian Mbappé esetlegesen felháborodna a tiszteletadás során.

A valóság az, hogy Messi „felháborodott" azon, hogy a PSG vezetősége nem tett ilyen gesztust az irányába, és mindez talán az Inter Miamiba való távozását és az elnökkel, Nasszer Al-Khelaifivel való elhidegülését is elősegítette.

Az igazság azonban az, hogy a katari származású elnök sértőnek érezte Messi néhány kijelentését a PSG-től való távozását követően, ahogyan azt a korábbi játékos, Jerome Rothen podcastjában való interjú során is említette.

