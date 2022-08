A The Times értesülései szerint a PSG érdeklődését is felkeltette a Barcelona által régóta édesgetett Bernardo Silva, így úgy döntöttek, tesznek érte egy 70 millió eurós ajánlatot.

A portugál középpályás a hírek szerint továbbra is a Barcelonát részesítené előnyben, ám ott a még jelenleg is fennálló pénzügyi nehézségek miatt egyelőre parkolópályán van a transzfer.

A katalánok számára jelenleg a szélsőhátvéd pozíciójának megerősítése a prioritás, főleg úgy, hogy Frenkie De Jong jelenléte miatt egyelőre nem létkérdés egy újabb középpályás érkezése.

A Manchester City közben a megnövekedett érdeklődésre való tekintettel úgy döntött, kicsit megnehezítené a Barcelona dolgát és nem áll szándékukban diszkontáron megválni Silvától.

A Barcelona a SPORT értesülései szerint napokon belül készül megtenni első ajánlatát a Citynek, vélhetően azt még mindenféleképpen megvárja majd az angol klub, mielőtt döntenek a PSG érdeklődése felől.

