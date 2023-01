Pablo Sarabia ideje a PSG-nél a végéhez közeledik. A játékos várhatóan aláír a Wolverhampton csapatához.

A 30 éves spanyolnak nem sikerült kiharcolnia a helyét Párizsban, ezért hamarosan távozhat a csapattól.

Az átigazolás díja 5 millió körül lehet majd, a távozásra pedig már Christophe Galtier is reagált.

„Pablo nagyon jó játékos, viszont nem boldog itt. Most lehetősége van a Premier League-be menni.” – árulta el a tréner a Le Parisiennek.

Wolves will complete documents for Pablo Sarabia deal in the next hours. €5m fee confirmed, add-ons agreed and Sarabia accepted all the conditions #WWFC



Ruben Neves future will be discussed soon as many clubs are tracking him. pic.twitter.com/qP8PFjHRAv