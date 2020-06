Jonathan McDonald 32 éves Costa Rica-i labdarúgó, az Alajuelense támadója ellopta a show-t , amikor a hétfői Saprissa ellen vívott bajnoki mérkőzésen nem a vezetékneve - ami ugye McDonald - szerepelt a meze hátulján, hanem a rivális étteremlánc, a Burger King felirata.

A változás oka csupán egy marketingfogás az étteremlánc részéről.

Costa Rican soccer player Jonathan McDonald has changed the name on his jersey from McDonald to Burger King



Which one you prefer, left or right pic.twitter.com/MH1VrHRBsS