Josko Gvardiol várhatóan a nyár egyik legkeresettebb védője lesz. A Lipcse 21 éves tehetsége parádésan teljesített a vb-n a horvátokkal, illetve klubjában is hétről hétre bizonyítja értékét.



A pletykák szerint a Liverpool is érdeklődik Gvardiol iránt, azonban John Barnes úgy véli, más posztokra kellene a klubnak a figyelmét fordítania.

„Josko remek volt a vb-n, ennek ellenére én nem gondolom, hogy szükségünk lenne rá. Ott van Joe Gomez, Ibrahim Konaté, Joel Matip és Van Dijk is. Más poszton nagyobb haszna lenne ennek az összegnek.”



„Gvardiol fantasztikus, jól mozgó erős játékos. Remekül teljesítene a Liverpoolban, de jelenleg a csapat dinamikája fontosabb, mint az egyéni kvalitások.”

Gvardiolért a Liverpool mellett a Chelsea, a Manchester City és a Real Madrid is érdeklődik, azonban a horvátot 2027-ig szerződés köti Lipcsébe, ami megnehezíti az egyezkedést.

