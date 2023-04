James Pearce angol újságíró számolt be róla, hogy Liverpool ismét használná „titkos fegyverét”, hogy egy holland játékost csábítsanak a csapatba.



Jürgen Klopp a hírek szerint nagy rajongója Ryan Gravenberch játékának, ezért eltökélt, hogy leigazolja a játékost.

Ehhez pedig nem mást vetne be, mint Virgil van Dijkot. A holland védő korábban már Cody Gakpo szerződtetésénél is nagy szerepet játszott abban, hogy meggyőzze honfitársát.

Ezt a képességét ismét kamatoztathatja a nyáron, ha a vörösök offenzívát indítanak a 20 éves középpályásért.

A Liverpoolnak nagy szüksége lesz a középpályása megerősítésére, ugyanis Naby Keita és Alex Oxlade-Chamberlain is távozófélben vannak, emellett Milner jövője is kétséges.

A holland középpályás érkezéséért valószínűleg bankot sem kell majd robbantania Kloppéknak, ugyanis a Bayern 16 millió fontért vette tavaly a játékost, azóta pedig nem kapott túl sok lehetőséget a bajoroknál.

