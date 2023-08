A La Liga hivatalos panaszt nyújtott be a PSG ellen az Európai Bizottsághoz, mivel a Katarból kapott támogatások nem felelnek meg az EU idevonatkozó rendeletének.



A Spanyol Labdarúgó Szövetség úgy véli, hogy ezek a pénzek, amelyeket a PSG kapott, lehetővé tették, hogy a klub javítsa a feltételeit versenyhelyzetben, ami jelentős torzulásokhoz vezetett a nemzetközi és az uniós piacon.

A PSG csapatának elnöke az a Nasser Al-Khelaifi, aki katari államminiszterként és több katari befektetőcég tulajdonosaként is ismert. Befolyását a PSG megvásárlásával az európai labdarúgásra is kiterjesztette, ahol súlyos milliókat befektetve épített kirakatcsapatot. 2019-ben az UEFA végrehajtóbizottságának tagjává is megválasztották.

Fotó: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images