A Betfairnek nyilatkozva Dimitar Berbatov elmondta, hogy Karim Benzema érdekes kiegészítője lenne bármelyik klub számára, mivel gólokat és tapasztalatot vinne bármelyik csapatba.

„Benzema nem boldog ott, ahol van, és csak futballozni akar. Már nem a pénzért játszik, neki már a világ összes pénze is megvan” – folytatta.

„Benzema a Bajnokok Ligájában akar majd játszani, és szerintem még mindig rendszeresen pályára akar lépni. Ebben a tekintetben nagyon hasonlít Cristiano Ronaldóra” – mondta.

„Ő is trófeákat akar nyerni. Az Arsenalhoz való költözésnek azért lenne értelme, mert a Bajnokok Ligája sikereket hajszolhatná. Emellett rendszeresen játszhatna” – magyarázta a francia helyzetét.

Lyon have denied any contact with Karim Benzema!



With a salary estimated at €100M-a-year, he is out of financial reach for Lyon.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/LOCfiffBh7