Gerardo Bedoya volt kolumbiai válogatott játékos büszkélkedhet azzal a nem mindennapi rekorddal, hogy 20 éves profi karrierje során ő gyütötte be a legtöbb piros lapot.

A "vadállat" becenévre hallgató védekező középpályást összesen 46 alkalommal küldték le a pályáról.

2012-ben 15 meccses eltiltssal súlytották, amiért lekönyökölte, majd megrúgta Jhonny Ramirezt.

Előfordult, hogy egy piros lapot érő megmozdulása után így nyilatkozott:

"Nem vagyok általában ilyen."

i do not own this video or want to take any credit for it