A Paris Saint-Germain edzője, Christophe Galtier reméli, hogy Lionel Messi hamarosan meghosszabbítja szerződését a klubbal.



A 35 éves játékos szerződése a szezon végén lejár a párizsi klubbal, ám több média is arról számolt be, hogy az argentin és a PSG egyetért a közös folytatásban.

Bár a labdarúgó fizetéséről és új szerződése hosszáról még nem egyeztek meg a felek, a csapat edzője, Christophe Galtier megerősítette, hogy már folynak a tárgyalások Messi ügyében.



„Zajlanak a megbeszélések, a klub vezetése egyeztetett Leóval a hosszabbítás ügyében. Nem tudom, ez melyik szakaszban van. Véleményem szerint Leo boldognak tűnik Párizsban” – mondta a Goal.com szerint.



Messi zseniális formában volt ebben a szezonban – mind a PSG-ben, mind a válogatottban. Nemcsak vb-aranyat nyert Katarban, hanem a torna legjobb játékosának is megválasztották.

Borítókép: Aurelien Meunier – PSG/PSG a Getty Images