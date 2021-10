Sajátos körülmények között kapott piros lapot szombaton Aaron McCarey, az északír Glentoran futballkapusa.

A belfasti csapat 2-1-re vezetett a Coleraine ellen, ám a vendégek a 80. percben a védelmet könnyedén átjátszva kiegyenlítettek, a hazaiak kapusa pedig éktelen haragra gerjedt. Odarohant az általa felelősnek vélt hátvédjéhez, Bobby Burnshöz, ordítva fellökte őt, majd ráncigálni kezdte földön fekvő klubtársát. Néhány Glentoran-játékos megpróbálta lecsillapítani McCareyt - az egyikük még a labdával is megdobta őt -, a játékvezető pedig kiállította a magáról megfeledkezett kapust.

GOAL + RED CARD!



Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!



Watch live https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2