A legfrissebb hírek szerint a Juventus érdeklődik a Barcelonában szereplő Memphis Depay iránt.



A Barcelona az elmúlt időszakban alaposan átformálta a csapatát. Raphinha és Lewandowski érkezésével pedig számos játékos helyzete bizonytalanná vált. Közéjük tartozik a klub tavalyi gólkirálya, Memhip Depay is.



Bár a holland válogatott játékos szerződése csak jövő nyáron jár le könnyen lehet, hogy a katalánok túladnak rajta. A labdarúgót az elmúlt hetekben szóba hozták a Newcastle Uniteddel és a Manchester Uniteddel is, most azonban egy újabb klub tűnt fel a láthatáron.



A Mundo Deportivo jelentése szerint a Juventus jelezte az érdeklődését iránta. Max Allegri új csatárt keres, miután Alvaro Morata visszatért az Atletico Madridhoz és Paulo Dybala pedig ingyenesen átigazolással csatlakozott az AS Romához. A cikk arra is kitér, hogy a katalánok 20 millió euróért már beadnák a derekukat.

