A Barcelona a hírek szerint fontolgatja, hogy ajánlatot tenne az Eintracht Frankfurt támadó középpályásáért, Daichi Kamadáért.

Mivel a 26 éves játékos nemzeti csapatával nagyon meggyőzően teljesített a vb-n, a németek szinte készpénznek vehetik, hogy valamelyik nagycsapat elviszi őt. Ennek tükrében már a helyettesét is kinézték, aki nem más, mint Julian Brandt a Dortmundból.

A Frankfurter Rundschau infói szerint a Barcelona megkereste Kamadát, akinek 2023-ban lejár a szerződése jelenlegi klubjával, a hosszabbítása pedig valószínűtlen.

Kamada ebben a szezonban 22 meccsen 12 gólt és 4 gólpasszt jegyzett klubjában.

