A spanyol MARCA információi szerint az AS Monaco csatára, Radamel Falcao iránt érdeklődik a török Galatasaray. A korábbi játékos, most pedig ügynökként dolgozó Ahmet Bulut segítségével könnyen lehet, hogy Falcao Törökországba igazol.



Bulut Monacoban tárgyalt a Falcao képviseletével foglalkozó Gestifute menedzseriroda vezetőjével, Jorge Mendessel, aki többek között Cristiano Ronaldo ügynöke is. Bulut egy posztot is közzétett a találkozóról az Instagramon, amely után Falcao be is követte őt.



Bulut Augusztus 4-én tért vissza Isztambulba, ahol érdekes információkat osztott meg a reptéren: "Jelenleg nem helyes, hogy Falcaoról beszéljek, mert egy élő szerződéssel rendelkező játékos." Hozzátette továbbá, hogy "a szerződtetésén dolgozunk, reméljük, hogy három-öt nap múlva minden világosabb lesz".



Az ügynök ezek után állítólag a Galatasarayal fog tárgyalni, hogy minden fél számára megfelelő ajánlattal rukkoljanak elő. Falcao piaci értékét a transfermarkt jelenleg 10 millió euróra becsüli. A kolumbiai góltermése elég erős volt, tavaly a Francia bajnokságban 33 mérkőzésen 15 gólig és 2 gólpasszig jutott.

A szurkolók örülnének a csatár érkezésének, az egyszer biztos.