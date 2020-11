Az argentin Boca Juniors és a River Plate közötti Superclasicót a futballvilág legnagyobb klubversenyeként tartják számon. A Sportskeeda összeállította a legnagyobb riválisok ranglistáját, és szerintük kevés nyüzsgőbb hely van a világon, mint Buenos Aires a Superclasico napján.

A listát Boca Juniors-River Plate vezeti megelőzve a Barcelona és a Real Madrid heves összecsapásait az El Clasicóban.

A Sportskeeda szerint a Barcelona-Madrid derbi olyan rivalizálás, amit senkinek nem kell bemutatni, és az El Clasicót „többnek tekintik, mint csupán futballjátéknak”.

A Fenerbahce és a Galatasaray közötti Intercontinental Derby zárja a top 3-as rangsort, amelyet világszerte egyedülálló futballversenynek tartanak.

A Premier League-ben a Liverpool a Manchester Uniteddel küzd, míg az Old Firm derbin a Celtic és a Rangers között megy a harc. Az Internazionale az AC Milannal, az Olympiakos a Panathinaikos-szal vetélkedik.



Íme a világ tíz legnagyobb klubversenye a Sportskeeda összeállítása alapján:

10. Kolkata derbi - Banglades (East Bengal vs ATK Mohun Bagan)



9. Kairo derbi - Egyiptom (Al Ahly vs Zamalek)



8. Fla-Flu - Brazília (Flamengo vs Fluminense)



7. Old Firm - Skócia (Celtic vs Rangers)



6. Liverpool vs Manchester United - Anglia



5. Derby della Madonnina - Olaszország (Internazionale vs AC Milan)



4. Mother of all battles - Görögország (Olympiacos and Panathinaikos)



3. Intercontinental Derby - Törökország (Fenerbahce vs Galatasaray)



2. El Clasico - Spanyolország (Real Madrid vs Barcelona)



1. Superclasico - Argentína (Boca Juniors vs River Plate)



Forrás, fotók: sportbible.com