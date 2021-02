A Flamengo nyerte a brazil labdarúgó-bajnokság 2020-as szezonját.

A pontvadászat nem is alakulhatott volna szorosabban, csak az utolsó fordulóban dőlt el az aranyérem sorsa, ráadásul úgy, hogy mindkét bajnokaspiráns hibázott.



A Flamengo 2-1-re kikapott a Sao Paulótól, a zárókör előtt két ponttal mögötte álló Internacional viszont nem tudta kihasználni a rivális botlását, csupán gól nélküli döntetlent ért el a vendég Corinthians ellen, így nem tudta megakadályozni a címvédést.



A két találkozó párhuzamosan folyt, ám amikor a Flamengo meccsét lefújták, a másik találkozó hosszabbítása még javában zajlott, így a játékosok a pályán egy mobiltelefonon keresztül nézték a másik meccs utolsó perceit, majd annak végén kitört az ünneplés.



A Flamengo rögös út végén jutott el újabb, története nyolcadik bajnoki diadaláig. A gárdát az előző szezonban irányító Jorge Jesus még a most zárult idény előtt visszatért a Benficához, utódjával, Domenec Torrentével pedig gyengén ment a csapatnak.



A riói együttes három forduló után az utolsó helyen állt és később sem "parádézott", így novemberben Rogerio Cenit bízták meg a vezetőedzői feladatokkal, akinek irányításával magára talált a csapat és meg sem állt a végső sikerig.



A címvédéshez ugyanakkor a Sao Paulo összeomlására is szükség volt, ugyanis a sokáig listavezető gárda a szezon hajrájára szétesett, utolsó 11 mérkőzéséből csak kettőt nyert meg, így végül csupán a negyedik helyen zárt.

Borítókép: Bruna Prado/Getty Images