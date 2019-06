Együttműködési megállapodást kötött a magyar sportgazdaság fejlesztése érdekében a Budapesti Corvinus Egyetem és a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a La Liga.

A Corvinus közleménye szerint a keretmegállapodás értelmében közös sportgazdasági kezdeményezéseket fognak tenni különböző területeken, hogy a hallgatók jobban megérthessék a sportgazdaság globális környezetét: a figyelem középpontjában elsősorban a menedzsment, a marketing, a pénzügy, a technológia és az innovációs témakörök vannak.

A kommünikében hangsúlyozták: a La Liga számos latin-amerikai és két amerikai egyetem után Európában elsőként a Corvinusszal kötött egyezményt, amely segíteni fogja, hogy "világszínvonalú sportgazdasági oktatáshoz férjenek hozzá a magyar szereplők".

fotó: Budapesti Corvinus Egyetem



"Keressük az újabb lehetőségeket, hogy hosszú távú együttműködést alakítsunk ki olyan szakmai szervezetekkel, amelyek saját területük élvonalát képviselik globális szinten" - fogalmazott Zoltayné Paprika Zita, a Corvinus Gazdálkodástudományi Karának dékánja. Kiemelte: az egyetem elkötelezett abban, hogy olyan szervezetek munkáját támogassa, amelyek nemcsak üzleti érdekeket, hanem szélesebb társadalmi célokat is szolgálnak.

"A La Liga egy ideális partner stratégiánk megvalósításában." - jelentette ki.

Diego Sánchez, a La Liga magyarországi képviselője hozzátette: ez a stratégiai együttműködés tükrözi, hogy nem csupán a labdarúgás, de általánosabban a sportgazdasági oktatás is fontos számukra.

Kozma Miklós, a Corvinus Sportgazdaságtani Kutatóközpontjának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője felhívta a figyelmet annak jelentőségére, hogy a megállapodás hozzájárulhat az egyetemi oktatás és a tudományos kutatások színvonalának további emeléséhez, valamint olyan korszerű működési modellek megalkotásához, amelyek a sport fő érintettjeinek fenntartható módon adnak valós értéket nemcsak a pályán, hanem azon kívül is.

"A La Liga inspiráló mintát, értékes know-how-t adhat ehhez, mind globális terjeszkedésének sikere, mind érett társadalmi beágyazottsága alapján, amelynek helyi viszonyokhoz illesztését a Sportgazdaságtani Kutatóközpont segíteni fogja" - tette hozzá.