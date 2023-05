Sadio Mané tavaly nyáron döntött úgy, hogy elhagyja a Liverpoolt és más vizeken próbál szerencsét.



Választása a Bayern Münchenre esett, ahol nem kisebb feladatot kapott, mint Robert Lewandowski pótlását.

A feladat, habár nem is teljes egészében rá nehezedett, a szenegáli vállai megrogytak a teher alatt, a Leroy Sanéval való balhéja pedig csak a hab volt a torta tetején.

Minden bizonnyal nyáron költöznie kell, ezzel összefüggésben pedig több topklub érdeklődéséről is lehet hallani.

A Football Insider arról számolt be, hogy a játékosért a Chelsea is bejelentkezett, szándékaik pedig olyannyira komolyak, hogy hamarosan egy hivatalos ajánlattal is előrukkolhatnak.

Rá is férne az erősítés a kékekre, ugyanis hiába tartottak nagybevásárlást a télen, a csapat gyalázatos teljesítményt nyújt a Premier League-ben, a nemzetközi kupaindulás pedig csak hiú ábránd.

According to Footyinsider: Chelsea are planning to Submit a proposal for Sadio Mane.



Sadio mane can also used as a false 9, Chelsea fans, what do you think of this deal? pic.twitter.com/arwohGh18o