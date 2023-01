Dani Alves elhagyta a Brians 1 börtönt, ahová pénteken került, és átszállították a Brians 2 börtönbe. A Generalitat úgy döntött, hogy a brazil labdarúgó biztonsága érdekében lépik meg ezt. A hátvédet letartóztatták, mert állítólag december 30-án este egy barcelonai szórakozóhelyen szexuálisan bántalmazott egy fiatal nőt.

Az El País szerint a Generalitat hétfő reggel hozzájárult Dani Alves áthelyezéséhez, hogy "garantálják a biztonságot és az együttélést", mivel kisebb lakómodulokkal rendelkezik. A Brians 2, ahol Sandro Rosell is volt, ahelyett, hogy más rabokkal kellene osztoznia a zuhanyzótéren, a saját cellájában külön zuhanyzóval rendelkezik majd. A saját WC azt jelenti, hogy nem kell a közös helyiségbe mennie. Ez a börtönbüntetésüket töltő rabok központja, de előzetes letartóztatásban lévőket is elhelyeznek, mint például Dani Alves esetében, akinek a bíró pénteken elrendelte az óvadék nélküli előzetes letartóztatását egy fiatal nő állítólagos megerőszakolása és a szökés veszélye miatt.

A játékos vallomásainak ellentmondásai, amelyek akár háromszor is változtak, nem segítettek neki, és ez volt az oka az ideiglenes bebörtönzésének is. Dani Alves rájött, hogy nem kezeli jól az ügyet, ezért úgy döntött, stratégiát vált. Először is új ügyvédeket keres Barcelonában. Eddig az ügyet az az ügyvéd kezelte, aki a kisebb dolgait intézte. Alves azonban úgy véli, hogy egy ilyen típusú ügyben olyan büntetőügyvédekre van szüksége, akik szakértői az ilyen eljárásoknak. Új vallomást szeretne tenni, amelyben határozottan elmondja a barcelonai Sutton diszkóban történt eseményeket.

Közben folyamatosan érkeznek az állítólagos áldozat vallomásai, amelyekben elmeséli, mi történt a diszkó privát szobájában. "Ellenálltam, de ő sokkal erősebb volt nálam" - mondta a La Vanguardia szerint. Azt is állította, hogy nem tudta mi van az ajtó mögött, ahova Alves vezette: „Azt hittem, az egy másik VIP-szoba.” Mindeközben a Barcelona elhatárolódott a játékostól. Bár hosszú évekig viselte a klub mezét, az események akkor történtek, amikor már a mexikói Pumas csapatának védője volt, így a klub nagyon óvatos akar lenni ebben az ügyben, és a lehető legtávolabb elhatárolódni tőle.

Borítókép: Hector Vivas/Getty Images