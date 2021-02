A Bayern München negyedszer lehet a világ legjobb klubcsapata, amennyiben a papírformát igazolva a csütörtöki döntőben legyőzi a mexikói Tigres UANL együttesét a koronavírus-járvány miatt decemberről februárra halasztott katari klubvilágbajnokságon.

A hétfői elődöntőben a bajorok hőse ismét a nemzetközi szövetség által a 2020-as esztendőben az év játékosának választott Robert Lewandowski volt, a lengyel csatár szerezte ugyanis csapata mindkét gólját az egyiptomi al-Ahli ellen 2-0-ra megnyert találkozón.



A Bajnokok Ligája-győztes Bayern 1976, 2001 és 2013 után negyedszer érhet a csúcsra, amivel befogná az örökrangsor második helyén az olasz AC Milant és már csak a hét diadalával rekorder Real Madrid lenne előtte.



Sikere esetén a bajor csapat a német bajnokság és kupa, a Bajnokok Ligája, valamint az európai és német Szuperkupa megnyerése után a hatodik trófeáját gyűjtené be az előző idényhez kötődően. Ilyen bravúrra korábban csak az FC Barcelona volt képes 2009-ben.



A közép-amerikai rivális már azzal meglepetést okozott, hogy vasárnap a legjobb négy között 1-0-s sikerével felülmúlta a Libertadores Kupa-győztes brazil Palmeirast, mivel mindössze ötödször fordul elő, hogy nem a klubvilágbajnokságra kijutott európai és dél-amerikai csapat vívja a finálét, a CONCACAF-zónából pedig az UANL az első képviselő, amely megküzdhet a trófeáért.



Korábban ez a bravúr 2010-ben a kongói Mazembe, 2013-ban a marokkói Raja Casablanca, 2016-ban a japán Kashima Antlers és 2018-ban az egyesült arab emírségekbeli al-Ain csapatának sikerült, de nyerni egyik sem tudott. Az UANL az elődöntőbe jutásért a dél-koreai Ulszan Hyundai gárdáját verte 2-1-re, a mexikóiak eddigi mindhárom gólját a francia válogatottal Eb-ezüstérmes André-Pierre Gignac szerezte.



A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klub világkupát, amelyen kizárólag Európa és Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a házigazda szerepel.



A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag Dél-Amerikából és Európából került ki a győztes. A jogelőd klub világkupát is beleszámítva az eddigi 58 kiírásból 33-szor európai, 25-ször dél-amerikai diadal született. Az elmúlt években viszont nyomasztó az európai résztvevők fölénye: az előző hét kiírást egyaránt a BL-győztes nyerte, ahogy az elmúlt 13 alkalomból 12-szer európai csapat diadalmaskodott.



A döntőt és a bronzmérkőzést - közép-európai idő szerint 16, illetve 19 órától - az Education City Stadionban játsszák, amely a jövő évi világbajnokság egyik helyszíne is.

Borítókép: David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images