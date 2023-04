A német sztárklub a nyáron mindenképpen szeretne egy toplistás csatárt igazolni, mivel nem igazán sikerült pótolniuk a tavaly távozó Lewandowskit.



A 24 éves Victor Osimhen a klub elsőszámú jelöltje, aki idén remekel a Napolival és Thomas Tuchel edzőnek is illene az elképzeléseibe.

A Napoli azonban 150 milliót szeretne kapni a játékosért, ezért a bajorok Sadio Mané felajánlásával csökkentenék a kifizetendő összeget.

A Sky Sports Germany azonban úgy tudja, ennek nem sok realitása van, mivel Mané fizetési igénye jóval nagyobb, mint amennyit az olaszok ki tudnak, vagy ki akarnak gazdálkodni.

A Bayern mindenesetre szabadulna Manétól, főleg azóta, hogy a Manchester City elleni BL-meccset követően megütötte csapattársát, Leroy Sanét.

