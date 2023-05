A Bayern München egyike azoknak a csapatoknak, akik közelről figyelik Randal Kolo Muani helyzetét. A bajorok két legnagyobb riválisa a játékosért a Chelsea és a Manchester United.



Három toptámadó biztosan a piacon lesz a nyáron. Kolo Muani mellett Victor Osimhen és Harry Kane is kapós préda lesz a várakozások szerint.

Mindhárom klubnál Osimhen a top-jelölt, azonban az ő 150 milliós ára elég indok arra, hogy másfelé is nézelődjenek.

A három klub közül mindenbizonnyal a Chelsea lesz a legnehezebb helyzetben, ugyanis hiába van pénzük, nem fognak nemzetközi kupában szerepelni, ami egy topjátékos számára nehezen befogadható.

A Bayern azzal „nyerne”, hogy ahogyan megnyílik a piac, licitálnak Kolo Muanira, abban bízva, hogy ezidő alatt a riválisok Osimhen vagy Kane kegyeit keresik majd.

A The Independent szerint a Bayern egy 100 millió eurós ajánlattal próbálkozik majd, ami elfogadhatónak tűnik a Frankfurt oldaláról is.

Randal Kolo Muani is Bayern Munich's number one transfer target this summer for the number 9 position.



(Source: BILD) pic.twitter.com/J98wXE9x8A