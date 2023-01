A Zenit vezetőedzője, Sergei Semak megerősítette, hogy a PSG érdeklődik brazil játékosa, Malcom iránt.

Hivatalos ajánlatot még nem kapott a klub, de már maga a tény is figyelemreméltó azt követően, hogy mi történt a brazillal Barcelonában.

Malcom a Girondins Bordeaux játékosa volt, amikor a Barcelona egy nagy ajánlattal elrabolta a Roma orra elől a játékost. A nagy bevetődés után azt gondolhattuk, a játékos komoly szerepet kap majd a katalánoknál, ám ez nem így lett.

Malcom csak kevés lehetőséget kapott, igazán a vezetőedző sem bízott benne, így mindössze egy szezont követően Oroszországba, a Zenithez menekült.

A brazil szépen felépítette magát keleten, erre pedig az is ékes bizonyíték, hogy egy PSG szintű csapatnál felmerült a szerződtetése.

Not just Milan Škriniar deal, done for June on a free but under negotiations to anticipate the move in January.



Paris Saint-Germain will also hold new round of talks to discuss conditions of Malcom deal with Zenit #PSG



Malcom, keen on the move — but no official bid yet. pic.twitter.com/ViMMNOrzo3