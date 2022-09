A CFCB, azaz UEFA pénzügyi szabályozásokkal foglalkozó ága kihirdette, hogy az AC Milan, a Monaco, a Roma, a Besiktas, az Inter, a Juventus, a Marseille és a PSG nem teljesítette a 2018-tól 2022-ig tartó időszakra vonatkozó FFP regulációkat, ezért büntetést kapnak.

A szervezet még egy enyhítést is tett a vizsgálatok során, ugyanis a 2020-as és 2021-es éveket egyben vizsgálta, így könnyebb volt a kluboknak a Covid miatti gazdasági nehézségekből kilábalni.

Vizsgálat folyt még a Barcelona, a Real Betis és a Sevilla ellen is, ám nekik sikerült felmutatni a kívánt számokat, így ők megmenekültek a büntetés alól.

Az érintett nyolc klub összesen 172 millió eurós veszteséget halmozott fel. Ennek az összegnek a 15%-át az UEFA közvetlenül kifizetteti a klubokkal, vagy visszatartja tőlük az UEFA rendezvényekből származó bevételekből. A másik 85%-ot pedig csak akkor kell befizetniük, ha a továbbiakban sem felelnek meg a meghatározott céloknak. Erre 3-4 évük lesz.

UEFA announces FFP sanctions/settlements against 8 teams, including Milan, Juventus, Inter and PSG. PSG get biggest fine €65m, but only have €10m, with €55m suspended. Details here



Fining a state backed club not particularly painful, but this is path UEFA has chosen. pic.twitter.com/YBQlTUsYUu