Az AS jelentése szerint a Barcelona és a spanyol válogatott korábbi edzője, Luis Enrique azonnal felajánlotta a szolgálatait a Chelsea számára, amit tudomást szerzett Graham Potter menesztéséről.



A klub tulajdonosa, Todd Boehly azonban nem volt nyitott Enrique ajánlatára és inkább Frank Lampardot kereste meg a feladattal.

Állítólag a spanyol mester egy Zoom-meetingen is részt vett a kékek vezérkarával, ahol elmondta, nagyon szeretné már a Real Madrid elleni találkozón is irányítani a csapatot.

Végül azon a találkozón a Chelsea 2-0-s vereséget szenvedett, a mutatott játékban pedig Lampard kinevezése óta sem látszik javulás.

