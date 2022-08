A Barcelona játékosa, Pierre-Emerick Aubameyang rendkívül közel került ahhoz, hogy a Chelsea-hez igazoljon.



Korábban a média több képviselője számolt be arról, hogy Pierre-Emerick Aubameyang megállapodott a személyi feltételekben a Kékekkel. Thomas Tuchel, a Chelsea menedzsere nemrég kijelentette, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol a játékossal, és szeretett vele dolgozni a Borussia Dortmundnál.



Most a spanyol Relevo című lap arról számolt be, hogy a Chelsea már a Barcelonával is megegyezett az átigazolásról. Aubameyang ára körülbelül 22 millió euró, plusz 5 millió euró bónusz lehet.



A hírek szerint minden fél bizakodó, és az üzletre akár már a következő órákban sor kerülhet.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto a Getty Images