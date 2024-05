A Galatasary győzelmével zárult a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/24-es szezonja. Az isztambuli együttes 102 ponttal lett bajnok, az ezüstérem pedig a Fenerbahcéé lett, amely 99 pontot gyűjtött. A szurkolók nem viselték könnyen, hogy ilyen pontmennyiséggel és a ligában legtöbb szerzett góllal (99) is csak a második helyre futottak be. Ráadásul az utolsó fordulóban 6-0-ra győzött Ísmail Kartal gárdája az Istanbulsport ellen. Ritkán fordul elő ilyen, hogy egy csapat ilyen domináns játékkal és mindössze egy vereséggel ne legyen bajnok (a Galatasaray-nak kettő volt, de hárommal kevesebb döntetlenje - a szerkesztő).

A szurkolók nem is fogadták jól ezt a második helyet, ugyanis legutóbb tíz éve, a 2013/14-es idényben nyert utoljára bajnoki címet a Fener, ilyen hosszú kényszerszünete pedig egyszer sem volt Törökország egyik legpatinánsabb klubjának a Süperlig 1959-es megalapítása óta.

A csapat drukkerei a mérkőzést követően több helyen is Ali Koc, az elnök lemondását követelték. A plakátjait késsel szaggaták szét és döfték át, valamint zengtek Isztambul utcái a negatív hangoktól. Az 57 éves török üzletember hat éve vette át a Fenerbahce vezetését és regnálása alatt egyszer sem tudott bajnoki címet szerezni a klub.

Fenerbahçe fans are not happy after they didn't win the league... they are ripping up posters of their president Ali Koç! pic.twitter.com/Z7bvbvCaX3