Csodálkoznánk, ha nem váltana klubot a katari világbajnokság egyik nagy felfedezettje, a marokkói Sofyan Amrabat.

A jelentések szerint a Fiorentina 50 millió eurónál kevesebbért nem szívesen válna meg a játékostól, ezt az összeget viszont a Tottenham boldogan kipengetné érte.

A 26 éves középpályásnak még nem ért véget a világbajnokság, ugyanis a horvátok ellen bronzmeccset játszik csapatával.

Tottenham will reportedly 'escalate' their pursuit of Fiorentina midfielder Sofyan Amrabat.



