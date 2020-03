Erő, lövés, gyorsulás, biciklicsel - Ronaldo Nazario volt a tökéletes mesterlövész a pályán.

Sok támadó hajlamos volt visszahúzódni a középpályára, ezzel alárendelni magát a csapat számára és ezzel elhanyagolva a gólszerzést. Volt viszont olyan is, aki mindenzt vigyorgó csomagban szolgáltatta a közönségnek.

James Dart on Twitter Worth escaping for 140 seconds of your time: Ronaldo https://t.co/9flOzkRjHP



Ez a videó kevesebb mint három perc, mégis generációkat motivál a brazil fenomén. Hálásak lehetünk, hogy visszanézhetjük a labdarúgás ilyen gyönyörű pillanatait. Nehéz úgy végignézni ezt a felvételt, hogy ne járjon az ember lába.

Elképesztő képességekkel rendelkezett a brazil zseni, amelyeket többek között a Barcelona, Inter és a Real Madrid csapatában is láthattunk. A Fenomén becenévre hallgató játékos Barcelona színeiben szerzett Compostela elleni gólját világszerte látták már. Az akkori menedzser, Bobby Robson teljesen érthető módon hitetlenkedve rázta a fejét, ami még inkább őrület, hogy ha ma is megnézik azt a gólt sokaknak ugyanaz a reakciója.

RONALDO ◄ Runs off the whole defence ► BARCELONA Compostela On 12. October 1996 Ronaldo scored 3 goals and made one assist against Compostela. -- With Original comments-voice of Sir Bobby Robson and Ronaldo including ...



Egy szezon alatt 47 gólt szerzett a Camp Nou-ban, mielőtt 1997-ben 25 millió fontért cserébe csatlakozott volna az Interhez. Az olasz klub azonban csak a tördelékét látta a varázslatnak. A sérülések, amelyek egész karrierjét végig kísérték, kevesebb mint száz mérkőzésre korlátozták őt az Interben öt esztendő alatt.

2002-ben viszont összedrótozták a világbajnokságra, amelyen a Németország elleni döntőben két gólt is szerzett. Sokan úgy vélik, hogy csak villanásokat láthattak tőle, és sokkal jobb is lehetett volna, ha százszázalékos.

Ronaldo´s 2 goals at World Cup Final 2002 Ronaldo´s two goals against Germany at the World Cup final of 2002. 720p



Nincs még egy futballista a világon, aki egy életveszélyes betegség, majd egy közel két éven át tartó súlyos sérüléssorozat után a világbajnokság legjobb játékosaként, gólkirályaként tündökölt volna. Vitathatatlanul minden idők egyik legjobb játékosa, és mi lett volna, ha a sérülések nem hátráltatják...

Forrás: sportbible.com