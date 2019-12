Kylian Mbappé először kezdett Neymarral az oldalán ebben a szezonban. A Nantes ellen pedig mindkét játékos betalált a szerda esti mérkőzésen.



A francia csatár ráadásul nem is akármilyen gólt szerzett, Di María középre lőtt labdáját gyönyörű mozdulattal sarkazta a kapuba. A PSG nagyon könnyedén nyert 2–0-ra, Mbappé mellett Neymar tizenegyesből talált be.



A 20 éves támadó a pimasz találat után igencsak egyedi módját választotta az ünnepelésnek, konkrétan lefeküdt a gyepre, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne sarokkal gólt szerezni.



Mutatjuk a találatot:



Az öt top bajnokság közül mindössze két olyan játékos van akinek átlaga 1 gól felett van mérkőzésenként tavaly óta. A PSG sztárja mellett, ezt csak a hatszoros aranylabdás, Lionel Messinek sikerült elérni.



+1 - Only 2 players have scored more than 1 goal per game in the top 5 leagues since last season



Messi - 1.05 (45 goals en 43 games)



Mbappé - 1.03 (39 goals en 38 games)



Superhero. @PSG_English pic.twitter.com/L85SK0hU9c