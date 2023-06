Beindult az edzőkereső a párizsiaknál, a munkanélküli Julian Nagelsmann és Luis Enrique mellett a Bologna trénere, Thiago Motta is szóba került, most pedig egy új jelölttel bővült a casting.



Az Európa-Liga elődöntőjéig jutó német együttes edzőjét, Xabi Alonsót már jópár topcsapattal összeboronálták, például a Real Madriddal, de az előző szezonban alulteljesítő Tottenham is.



A spanyol mester szerződése 2024 nyaráig szól a gyógyszergyáriaknál. Az esetleges váltással kapcsolatban megszólalt a sportigazgató, Simon Rolfes: „Nem téma. Xabi marad”. A vezető tárgyalt is erről az edzővel, a tréner szándéka egybevág. A játékosként világ- és európa-bajnoki címig jutó Xabi Alonso már május közepén jelezte, a következő szezont is Leverkusenben akarja tölteni.







Attól függetlenül is, hogy milyen együttes hívja. Márpedig, ha jól teljesít, akkor valószínűleg rendszeresek lesznek a megkeresések.

Borítókép: Christof Koepsel/Getty Images