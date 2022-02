Sergio Ramos nehéz időszakon megy keresztül Franciaországban. Az andalúz középhátvéd a nyáron távozott a Real Madridból, miután a spanyol klub nem volt hajlandó felajánlani neki a többéves szerződést, ezért inkább csatlakozott a Paris Saint-Germainhoz.

De a dolgok nem úgy alakultak, ahogy szerette volna. A veterán mindössze öt meccset tudott játszani az azóta eltelt nyolc hónap alatt. Emiatt a Le Parisien és a Diario AS értesülései szerint az a hír járja, hogy a spanyol válogatott játékos a visszavonulás mellett dönthet. Egy orvos, aki jól ismeri a helyzetét, azt mondta, Ramos visszatérő izomsérüléseinek egyik oka egyszerűen a kora, ahogy idősödik úgy gyengültek az izmai.

Ramos híres arról, hogy elképesztően keményen dolgozik az edzőteremben, de most úgy tűnik, a teste kezdi cserbenhagyni.

