A Paris Saint-Germain évek óta a Parc des Princes-ben játssza hazai mérkőzéseit. Ez azonban hamarosan megváltozik, ezt a francia bajnok elnöke, Nasszer Al-Khelaifi jelentette be.

Amióta a párizsi klub a katari sejkek kezébe került, azóta próbálják megvásárolni a Parc des Princes-t. A stadion a város tulajdona, és csak bérbe adták a PSG-nek. Ez néhány akciót nagyon megnehezített a francia bajnok vezetőinek, akik ugyan tárgyalóasztalhoz ültek a várossal, de egyértésre nem jutottak.

Végül a PSG vezetősége elvesztette a türelmét. Nasser Al-Khelaifi legutóbbi nyilatkozata nem hagy kétséget ez ügyben. A francia bajnok elnöke bejelentette, hogy klubja hamarosan elköltözik a Parc des Princes-ből. A hazai mérkőzéseket egy teljesen más létesítményben fogják játszani.

„Túl könnyű azt mondani, hogy a stadion nem eladó. Tudjuk, hogy mit akarunk. Éveket vesztegettünk arra, hogy megpróbáljuk megvenni a Parc des Princes-t. Vége van, ki akarunk szállni!”