Kylian Mbappé egyértelműen kijelentette, hogy még nem döntött arról, hogy marad vagy távozik-e a PSG-től a nyáron, amikor júniusban lejár a szerződése.

„Még nem döntöttem, de Al Khelaifi elnökkel megegyeztünk, így ez azt jelenti, hogy minden fél védve van" - mondta Kylian Mbappé a Real Madridba való esetleges átigazolásáról.

„A csapatra koncentrálok, nem a saját helyzetemre" - tette hozzá a támadó.

A játékos azonban egy olyan megállapodásról beszél, amelynek értelmében a PSG pénzt kereshetne az esetleges távozásán. A Real Madrid azzal számol, hogy ingyen szerződtetné Mbappét, és komoly összegű átigazolási bónuszt fizetne neki.

A Real Madrid állítólag arra számít, hogy a francia csatár még a hónap vége előtt nyilvánosságra hozza végleges döntését.

Ha pénzről van szó, Florentino Perez hajlandó lenne fizetni, tekintve, hogy 2021 óta milyen keményen üldözi a játékost.

Mbappé ebben a szezonban elég meggyőzően termeli a gólokat a klub és válogatott szinten is. A PSG színeiben 23 mérkőzésen 22 gól és 2 gólpassz a mérlege, emellett 10 gólt szerzett a francia válogatott színeiben az Eb- és vb-selejtezőkön.

Kylian Mbappé scores his 111th PSG goal at the Parc des Princes.



No one has scored more.



Another record pic.twitter.com/hMQ26bz6Xn