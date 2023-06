Kylian Mbappé képviselői és a PSG vezetősége a pénteki napon asztalhoz ül, hogy megvitassák a támadó aktuális helyzetét Párizsban. A Marca írása alapján több forgatókönyv is elképzelhető.



Korábban a francia világsztár tájékoztatta a PSG vezetőit arról, hogy nem kíván élni a szerződésében szereplő plusz egy éves opcióval, és jövő nyáron elhagyná Párizst. Ez derült égből villámcsapás volt a klub számára, ugyanis így egy árva fontot sem látnának legnagyobb tehetségük távozásából.

A klub válasza erre a döntésre az volt, hogy akkor idén nyáron eladják Mbappét, aki azonban nem akar menni, és mivel szerződése kitart még egy évig, erre minden joga meg is van.

A Real Madrid élénken figyeli a helyzetet, hiszen számukra évek óta kiemelt célpont a francia, ez pedig egy talán soha vissza nem térő alkalom arra, hogy megszerezzék.

A Marca szerint azonban a klub és a játékos képviselői a pénteki napra találkozót egyeztettek, hogy megoldják ezt a problémát és konszenzusos megoldásra jussanak.

A lap szerint van egy forgatókönyv, amelynek a valószínűsége egyre inkább nő. Ennek értelmében Mbappé kapna egy új, 2-3 éves szerződést, így pedig jövő nyáron pénzért tudnák értékesíteni.

A francia szabályok szerint kivásárlási ár nem rögzíthető a szerződésbe, de egy szóbeli megállapodást kötnének a 2024-es távozásról. Várhatóan ezt a javaslatot terjeszti majd elő a PSG a megbeszélésen.

