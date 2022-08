Neymar a vasárnapi, 4-0-ra megnyert Francia Szuperkupa-döntőt követően szólalt fel és védte meg csapattársát, Lionel Messit.

A Nantes ellen a közönség ismét láthatott egy kis varázslatot Messitől, amire a Barcelonától való távozása óta nem sokszor volt alkalom. Természetesen az újságírók egyből letámadták a mérkőzést követően az interjút adó Neymart. Arra voltak kiváncsiak, hogy ez a meccs egy új Messit jelent-e az idei szezonra.

„Nem hiszem. Az emberek túl sokat beszélnek.” – mondta – "Nem tudjátok, mi történik nap, mint nap.”



„Leo az oroszlánunk. Ő nem változik. Fokozatosan alkalmazkodik, de ez nem egyik pillanatról a másikra történik.”



„Reméljük, hogy hármónknak, Mbappéval kiegészülve remek szezonja lesz. Ha mindhárman egészségesek vagyunk, az nagyon nagy plusz a csapatnak.”



„Elégedett vagyok, jó meccs volt. El kell kezdenünk trófeákat nyerni. Bármi történjék, minden meccsen győznünk kell!” – tette hozzá a brazil.

Messi wins another trophy and adds the MVP of the Trophee des Champions to an already busy cabinet pic.twitter.com/3qt4DQrVkV