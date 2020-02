Nagy Gyula publicisztikája

Egyre feszültebb a légkör Edinson Cavani és a PSG között. Ezt jól tükrözi az is, ahogy a francia csapat szakmai igazgatója, Leonardo mondott a kialakult szituációról.

"Vagy itt marad és boldog lesz, vagy távozni fog. Kérte a távozását. Egyelőre próbáljuk felmérni a helyzetet. Kaptunk ajánlatot az Atlético Madridtól, de az nem volt elfogadható.

Leonardo ezzel a lépésével mondhatni jelezte a kluboknak, hogy nyitva az ajtó Cavani előtt, és várják érte az ajánlatokat. A PSG tehát nem számít a továbbiakban feltétlenül az uruguayi támadó szolgálataira, azonban csak akkor engedik el, ha megfelelő ajánlat érkezik érte.

Cavani mindenképpen távozni szeretne, az amikor már egyértelműen kéri egy játékos a távozását az azt jelenti, hogy nem boldog. Az Atlético egy jó hely lehetne számára, simán eltudnám képzelni Diego Simeone irányítása alatt.

Az viszont egyértelmű, hogy nem ezt érdemli Cavani. A világ egyik legjobb gólvágója, és nem mellesleg a PSG történetének gólkirálya. Egy rendkívül nyugodtfigura, aki csendben, szorgalmasan teszi a dolgát és rúgdossa a gólokat. A pályán tehát nem igazán lehetett többet várni tőle, mégis a posztjára hozták kölcsönben Mauro Icardit.

Az, hogy ennyire zárkózott mondhatni a hátrányára fordult, mert a nagy egók elnyomták folyamatosan. Állandóan alkalmazkodott a klubhoz, miközben ő volt a legalázatosabb játékosuk. Az ő karrierjében több volt, ha visszamehetne az időbe, szerintem a Napoli csapatától nem a PSG-be szerződik.

Teszem hozzá, hogy a Cavani és PSG páros, egyáltalán nem illik össze. A francia klub teljesen az ellenkezőjét képviseli, mint a uruguayi támadó. Arról meg egyáltalán nem Cavani tehet, hogy a PSG vezetősége az évek alatt nem tudta egy ütőképes csapattá gyúrni a sztárokat.

A 32 éves labdarúgó ezeknek köszönhetően nem lett igazi világklasszis.

Ha marad a PSG-nél, akkor egyértelműen folyamatosan leépül a karrierje, hiszen egyre kevesebb játékidőt fog kapni. Az egyedüli lehetősége, hogy távozzon egy olyan csapathoz, ahol újjászülethet még egy rövid időre. Lassan 33 éves lesz, és ennél sokkal többet érdemel, mint amit most kap. Bármelyik klub is csap le rá, egy jó katonával lesz gazdagabb a keret, aki még egy remek gólvágó is.

Azt nem szabad elfelejteni, hogy már sosem lesz olyan formában, mint 4-5 éve. Ettől függetlenül a PSG, most egy olyan irányba mozdulhatna el végre, hogy kiépítsem egy szép történelmet. A klub vezetőségének jobban meg kellene becsülnie, sőt, akár még a mezét is visszakellene vonultatni, hiszen a történelmük egyik legjobb játékosáról beszélünk. Ehhez képest, most egy borzalmas búcsú közeledik.

Így ne lepődjön meg senki, ha a PSG mindig is egy pénzes klub lesz csak.

Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images