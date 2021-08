Thierry Henry szerint fontos, hogy Mauricio Pochettino együttesének a védelme is fejlődjön.



Az Barcelona egykori játékosa figyelmeztetést küldött Lionel Messinek és a Paris Saint-Germainnek, és ragaszkodik ahhoz, hogy "a legfontosabb az egyensúly", ha a világ labdarúgásának legjobb csapatává akarnak válni.



A PSG nem tétlenkedett a nyáron, öt sztárjátékost is leigazolt a keretébe. A franciákhoz csatlakozott Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramoshoz és Achraf Hakimi és végül a hatszoros aranylabdás Lionel Messi is.



Henry - aki 2007 és 2010 között Messi csapattársa volt a Barcában – azonban kétségeit fejezte ki a csapattal kapcsolatban.



"Az egyensúly a legfontosabb. Egy adott ponton mindig nagyszerű játékosokról beszélünk, támadunk és haladunk előre, de szükségünk van az egyensúlyra" - mondta a Dimanche Soir Footnak.



„Ha arról a csapatról beszélünk, amelyben Barcelonában játszottam, az emberek elfelejtenek rámutatni, hogy nem kaptunk sok gólt. Általában azok a csapatok, amelyek nem kapnak sok gólt, nincsenek messze a bajnoki címtől, vagy akár a Bajnokok Ligája győzelemről.”



"Ha emberfeletti játékosaid vannak, egy kicsit könnyebb a dolgod, de szerintem a Párizs a fejlődése ellenére túl sok gólt kap ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Igaz, hogy hiányzott néhány játékos, de az egyensúly a legfontosabb” – hangsúlyozta zárásként.



Forrás: goal.com



Borítókép: wikipedia