Aggasztó hírek röppentk fel a PSG játékosával kapcsolatban.



A PSG az elmúlt néhány hétben közel került a válsághoz. A francia nagyklubot a hónap elején a Real Madrid kiejtette a Bajnokok Ligájából. Ezt követően a klub behúzott egy győzelmet a Bordeaux ellen, ám a múlt hétvégén 3-0-ra kikapott a Monacótól. A csapatnak ez volt a harmadik veresége az elmúlt öt találkozójából. Az eredménytelenség miatt nagyon úgy tűnik, hogy Mauricio Pochettinónak mennie kell, mindeközben pedig az is egyre biztosabbnak tűnik, hogy Kylian Mbappé is távozik.



A csapat szurkolói is egyre nehezebben bírják a rossz szériát. A Bordeaux elleni meccsen a csapat két sztárját, Lionel Messit és Neymart is kifütyülték.

Messi sokak szerint nem hozza azt a formát, amit elvártak tőle, ebben a szezonban 18 mérkőzésen mindössze 2 gólt szerzett.



Neymar sincs a topon. A brazil játékos számos sérüléssel küzdött ebben a szezonban, és 21 meccs alatt csak ötször talált a kapuba. Bár eddig sem tűnt túl jónak a helyzete, most aggasztó pletykák láttak róla napvilágot.



Az újságíró, Daniel Riolo nemrég azt állította, Neymar komoyl problémákkal küzd.



„Neymar már alig edz, sajnálatos állapotban van, szinte részegen érkezik” – mondta Riolo az RMC Sportnak.



„A PSG-rajongók nem bánják Neymar bohóckodásait vagy a Netflix dokumentumfilmjét” – tette hozzá.



„Alá kell írnunk a csekket, és el kell engednünk. Nagy kárt okoz a klubnak. Engedd el, tönkreteszi a PSG-t” – tette hozzá.



A megdöbbentő állítások után, Riolo a PSG-vel kapcsolatban is kemény kritikát fogalmazott meg.

„A PSG már nem egy klub. Nincs közös lépés. Az edző már nem létezik, az elnök pedig egy szót sem szól.”



„Egy ilyen katasztrófa után meg kellett volna húzni a csavarokat. De semmi. Sem Leonardo (sportigazgatótól), sem Nasser Al-Khelaifi (elnök). Semmi. Totális vereség” – zárta szavait.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: David Ramos/Getty Images