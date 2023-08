Közel három hónappal ezelőtt szenvedett lovasbalesetet a 29 éves sportoló, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Súlyos fejsérülése miatt az intenzív osztályon kezelték, több műtéten is átesett a kapus, akinek a PSG és a Sevilla is jobbulást kívánt.



Június végén már arról számolhattunk be, hogy a hálóőr megismeri családtagjait, beszélget velük.

Rico várhatóan sevillai otthonában folytatja a rehabilitációt. A labdarúgás világába való visszatérés egyelőre nem élvez prioritást, de az orvosok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy újra játszhat majd.

Borítókép: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images