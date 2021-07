Sergio Ramos ingyen csatlakozik a Paris Saint-Germain csapatához, miután lejárt a szerződése a Real Madridnál.

Fabrizio Romano transzferszakértő számolt be elsőként róla, hogy, Ramos szerdán megérkezett Párizsba, ahol át is esett a kötelező orvosi vizsgálatokon, és aláírták a szerződést is, már csak a hivatalos bejelentés hiányzott.

A veterán védőnek csak egyéves szerződést ajánlottak fel a Real Madridban, amit nem akart először elfogadni Ramos, majd amikor igent mondott, Florentino Pérez, a klub elnöke azt mondta, lejárt a határidő. Most két évre szóló megállapodást írt alá a PSG együttesével.





El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021









