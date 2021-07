A Real Madrid korábbi hátvédje, Sergio Ramos keresi új csapatát. A spanyol játékost a Paris Saint-Germain csapatával kötik össze, ám még semmi hivatalos nincs.

A 35 éves játékos, Sergio Ramos 16 szezon után hagyta el a Real Madridot. Nemrégiben az ESPN kijelentette, hogy a Paris Saint-Germain, a Manchester City és a Bayern München azok a klubok, amelyek megpróbálják szerződtetni.

A francia L´Equipe értesülései szerint a PSG és a rutinos labdarúgó között fokozódtak a tárgyalások az elmúlt napokban. Az újság szerint a felek nincsenek messze a megállapodástól, de a PSG egyéves szerződést ajánlott, míg Ramos két évet szeretne. A felek egy plusz egy évben megállapodhatnak a L´Equipe szerint, de a LE 10 Sport szerint a szerződés hossza nagy problémát jelent. A PSG sportigazgatója, Leonardo nem szeretne két évet ajánlani Ramosnak, ezért az üzlet akár kudarcot is vallhat.

Frissítés: Szinte biztos, hogy Sergio Ramos végül a PSG játékosa lesz, aki kiharcolta magának a kétéves szerződést. Hivatalos bejelentés még nincs, de napokon belül áteshet a kötelező orvosi vizsgálaton. Érdekes, hogy mennyire nehezen akar összejönni a spanyol legendának ez a klubváltás. Lehet, már bánja, hogy a Real Madridtól is kétévet követelt...

Sergio Ramos has agreed terms with PSG on a two-year deal, with a medical expected in the next few days reports @mohamedbouhafsi pic.twitter.com/72MEojkSgE