Sergio Ramos Párizsi időszaka igencsak borús, emiatt teljesen érthető, hogy felmerül benne egyfajta honvágy, hogy milyen boldog volt Madridban. Semmi sem jön össze a spanyol hátvéd számára, mióta lehagyta a Real Madridot, és alig egy évvel érkezése után távozását kérheti a PSG-től.

„Gondolkodnak rajta” – így vezeti be az AS újságírója azt az információt, miszerint állítása szerint ismeri két jelenlegi PSG-játékos, Neymar és Sergio Ramos szándékát, és elmondása szerint mind a brazil, mind a spanyol komolyan fontolgatja a távozást a szezon végén. Pochettino legényeinek veresége nyilvánvalóan fontos kiváltó ok lenne ebben a döntésben, nem is beszélve arról, hogy a párizsiak kiesése Ramos korábbi klubja ellen következett be, amelynél oly sok sikert aratott.

A visszatérő sérülések miatt soha nem kezdődött el igazán Ramos szezonja, és a Santiago Bernabéuban történt megaláztatás a lelátóról nézve, még inkább tetőzi a rossz időszakát, ami műr túl soka védőnek. Innen már csak egy lépés lehetne a visszatérés Madridba, kivéve, hogy ez a forgatókönyv most elég valószínűtlen, mivel a Militao-Alaba páros tökéletesen pótólja a legendát.



Antonio Romero újságíró meg van győződve arról, hogy a Real korábbi kapitánya már bánja, hogy tavaly nyáron elhagyta Madridot.

„Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy szerdán Sergio Ramos megbánta, hogy távozott a Realtól... Azt hiszem, a szezonja mésképp alakult volna, ha maradt volna Madridban, mert a sérülések egy része a távozása okozta stresszből származhat” – mondta a Cadena SER-nek.

