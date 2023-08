4:1 arányú vereséget szenvedett a Ligue 1 második fordulójában az Olympique Lyonnais együttese a Montpellier HSC-től.

A szombati mérkőzést követően a riporter arról érdeklődött Laurent Blanc edzőnél, hogy vajon min kellene változtatni. „A menedzseren!” – hangzott a válasz.

Ezután megkérdezték tőle, hogy el akarja-e hagyni a Lyont, amire ekképp felelt: „Nem, de ha megkérdezi tőlem, mit tennék, akkor azt felelném, hogy le kell cserélni az edzőt.”

Hallucination level post-match interview from Lyon boss Laurent Blanc after two losses to start the Ligue 1 season, who appears to invite his own sacking.



Interviewer: “What can be done to change the situation?”



Blanc: “Change the manager.” pic.twitter.com/TU77HwYDCd