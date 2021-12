Sergio Ramos számára nem épp a legjobban alakult a Lorient elleni mérkőzés. Most a Twitterén vonta le a tanulságot.

A spanyol játékos franciaországi karrierje eddig nem egy sikertörténet. A labdarúgó az átigazolását követően hónapokig sérült volt és mindössze háromszor lépett pályára a PSG színeiben. Ez alatt a 130 perc alatt azonban már sikerült összehoznia egy piros lapot, ami egyben karrierje 27. kiállítását jelentette.

Ramos a Lorient elleni találkozón a második félidőben lépett pályára a végjátékban pedig mindössze 4 perc leforgása alatt két sárgát is összeszedett, így csapata tíz főre fogyatkozott. A PSG végül Icardi utolsó pillanatos góljával egyenlíteni tudott és pontot mentett.

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos!

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! #AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME