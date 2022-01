A Paris Saint-Germain vasárnap este 4-0-ra legyőzte a Parc des Princes-ben a Reims-t a Ligue 1-ben.

Sergio Ramos megszerezte első gólját azóta, hogy a Real Madridtól csatlakozott a PSG-hez. Ramos üvöltözött a gólját követően, mondhatni kijött belőle minden feszültség, hiszen az elmúlt időben a sérülések miatt igen nagy volt rajta a nyomás. Újra a csúcsra akar érni, és eltökélt szándéka, hogy bekerüljön Luis Enrique spanyol válogatott keretébe a 2022-es világbajnokságon.

